Pilotprojekt: Impfungen beim Hausarzt

Fünf Ordinationen in Lech am Arlberg, im Klostertal, im Montafon, im Bregenzerwald und im Leiblachtal beginnen laut Ärztekammer-Vizepräsident Burkhard Walla Mitte kommender Woche mit rund hundert Impfungen pro Praxis. Ein Ausbau ist in Überlegung.

Für einen Start des Rollouts in den Tälern habe man sich entschieden, weil dort die Bevölkerung einen vergleichsweise weiten Weg in die Impfzentren habe. 70 bis 100 Ärzte hätten sich bereit erklärt, in ihren Praxen zu impfen. Man habe sich mit dem Impfstart im niedergelassenen Bereich Zeit gelassen, weil man zunächst organisatorisch das „Kunststück“ bewerkstelligen habe müssen, die Impfhierarchie einzuhalten. Die Anmeldung erfolgt auch für die Impfung beim Hausarzt über das Vormerksystem des Landes.