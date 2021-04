Salzburg hofft auf großen Impf-Fortschritt

Wie schwer die logistische Abwicklung der Impfungen ist, zeigen aktuelle Zahlen. 48.555 Dosen kamen bisher nicht zum versprochenen Zeitpunkt in Salzburg an. 7800 zugesicherte Impfstoffe wurden gar nicht geliefert. Am verlässlichsten dabei ist der Hersteller Biontech. Da kam es nur einmal wegen der starken Schneefälle in Deutschland zu einer größeren Verzögerung.