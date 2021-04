Zündelnde Buben legten Abwasser-Entsorgung lahm

Drei Schüler im Alter zwischen elf und zwölf Jahren sind verdächtig, am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Holzhaufen unterhalb der Agerbrücke in der Gemeinde Schlatt mit Streichhölzern angezündet zu haben. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf die an der Unterseite der Brücke montierten Elektroleitungen und Kanalrohre über. Die Feuerwehr Rüstorf konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen.