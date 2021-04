„Nasenbohren amtlich“ als Test für Gastro-Öffnung

„Selbsttest oder normal?“, fragt mich ein junger Mann am Eingang zum Testzentrum in Leonding. „Natürlich selbst!“, sage ich. Wenn man schon das Nasenbohren behördlich bestätigt bekommt, muss Frau das ausnutzen. Eine Mitarbeiterin erklärt mir die Reihenfolge. Dann geht alles ganz schnell: Ich stecke mir das Stäbchen zuerst in das rechte, dann in das linke Nasenloch, es kitzelt weniger als sonst. Ich gebe es in das kleine Fläschchen: umrühren, Deckel drauf und schütteln. Dann drücke ich einen Tropfen aus dem Fläschchen auf die Testkassette. Das Ergebnis bekomme ich kurze Zeit später aufs Handy. Drei Wochen kann man in der Messehalle in Wels und in Leonding diese Selbsttests ausprobieren.