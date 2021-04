Mann (51) wegen Nacktfotos um 15.000 Euro erpresst

Erpresst wurde am Donnerstag ein Ungar (51) in Tirol! Der Mann schickte über einen Messenger-Dienst Nacktfotos von sich an eine Frau, die er kurz zuvor auf einer Social-Media-Plattform kennengelernt hatte. Die Täterin drohte damit, die Fotos an seine Kontakte zu schicken und forderte mehrere Tausend Euro. Gezahlt hat der Mann aber nicht.