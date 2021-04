Innovation Award Osttirol: Heilwasser-Nasenspray

Der seelischen Not von Trauernden nimmt sich seit 15 Jahren Elisabeth Ziegler-Duregger an: Sie schreibt Texte für Trauernde und die Hospizarbeit. Unter dem Titel „Osttirol - Trost der Berge“ hat sie Rucksäcke mit Büchern (für Kinder und Erwachsene), Trostkarten und einer CD gefüllt und in Hotels, Almhütten und online verliehen und verkauft.