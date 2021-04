Reisen bleibt Hauptgrund für die Übertragung

Die südafrikanische Mutation wird momentan in Oberösterreich bei 11 Fällen vermutet, weitere 9 wurden bereits bestätigt und dieser Variante zugeordnet. Experten sorgen sich: „Wir vermuten höhere Infektiosität und teilweise Resistenz gegenüber Impfstoffen“, so Gerald Lirk, Biologe an der FH OÖ. AstraZeneca sei hier nur mehr zu 22% statt zu 75% wirksam, bei Biotech/Pfizer und Moderna stehen noch Daten aus.