Steiermark: Schwestern verfolgten Promille-Lenker

Obersteirer fuhr in Schlangenlinien

Daher entschieden sie sich, dem einheimischen Auto zu folgen. Die Fahrt dauerte auch nicht lange. Wie sich herausstellte, steuerte der Mann nämlich sein Zuhause in der Stadt Liezen an. Er dürfte auch nicht bemerkt haben, dass er verfolgt wurde. Die beiden einheimischen und somit ortskundigen Schwestern sprachen ihn auch nicht an, sondern wählten die Nummer der Polizei-Dienststelle in Liezen.