Deutscher BASF-Konzern startet Mitarbeiter-Impfung

In Deutschland beginnen die Corona-Impfungen in Unternehmen. Das Impfzentrum auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) ist am ersten Tag mit rund 400 Impfungen gestartet. „Für die nächsten beiden Tage sind jeweils 600 Erstimpfungen eingeplant“, sagte eine Sprecherin des Chemie-Konzerns am Donnerstag. „Das ist unsere derzeitige maximale Tages-Kapazität - immer vorausgesetzt, dass wir dafür ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben.“