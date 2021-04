Bonus nur für eigene: „Zuagraste“ klagen die Stadt

Weitere wollen sich Verfahren anschließen

Was hat sich seither getan? Erneut fand sich ein Betroffener, der mit politischer Schützenhilfe die Gerichte bemühen will. Der Mann hatte in der Katastralgemeinde Nitzing ein Haus gebaut und will nun mehr als 4000 Euro nachträglich einklagen. Und nicht nur das: Unterstützt vom ehemaligen Freiheitlichen und Volksanwalt Ewald Stadler, fanden sich mittlerweile weitere zehn Personen, die sich dem Verfahren anschließen wollen. Und es dürften noch mehr werden: In Regionalmedien wurde zuletzt nämlich um Unterstützer für die Sammelklage geworben.