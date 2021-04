Kater „Fuchsi“ aus Linzer Berufsverkehr gerettet

Es war ein gefährlicher Ausflug, den „Fuchsi“ am Mittwoch in Linz unternommen hatte. Zwischen zahlreichen Berufspendlern streifte der Kater im Bereich der Grünen Mitte auf eine dicht befahrenen Straße umher. Ein aufmerksamer Autofahrer zeigte Herz, fing die Samtpfote ein. Danach brachte er den Ausreißer zur nahen Polizeiinspektion Lenaupark. Die Beamten Christoph Dichtl-Pühringer und Peter Fleischanderl, nahmen den Kater auf, kümmerten sich um ihn. Das große Glück: Weil „Fuchsi“ schon öfter ausgerissen war, hatte seine Besitzerin Patricia Eichinger ihre Nummer auf einem Zettel im Halsband hinterlegt. Die Polizisten kontaktierten die Linzerin, diese konnte voller Freude ihren Kater zurück in ihre Arme schließen. Kein Einzelfall – den „Fuchsi“ machte schon öfters solche Ausflüge, erkundet gerne seine Heimatstadt.