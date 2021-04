NFT-Auktion bei Sotheby‘s erlöst 16,8 Mio. Dollar

Die erste Sotheby‘s-Auktion von Kunstwerken auf Grundlage der neuartigen NFT-Technologie hat 16,8 Millionen Dollar (rund 14,04 Millionen Euro) eingebracht. Versteigert wurde am Mittwoch in New York unter anderem eine Serie mit dem Titel „Cube“ des Künstlers Pak, zu der unzählige Dateien animierter Illustrationen gehören.