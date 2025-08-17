Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absturz in Hohenems

Auf einmal war der Kumpel spurlos verschwunden

Vorarlberg
17.08.2025 11:58
Die Einsatzkräfte der Bergrettung Hohenems wurden zu einem nächtlichen Einsatz gerufen ...
Die Einsatzkräfte der Bergrettung Hohenems wurden zu einem nächtlichen Einsatz gerufen (Archivbild).(Bild: Mathis Fotografie)

In der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr standen drei Männer (23, 25 und 31 Jahre alt) im Hohenemser Alpgebiet Schuttannen auf dem dortigen Wanderparkplatz. Unbemerkt von seinen zwei Begleitern schlich sich der Älteste plötzlich davon – und kehrte nicht mehr zurück.

0 Kommentare

Zuerst machten sich die beiden Begleiter (23 und 25 Jahre alt) selbst daran, nach ihrem Freund zu suchen. Die Bemühungen blieben aber ohne Erfolg, folglich setzten sie einen Notruf ab – eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet.

Erinnerungslücken
Etwa 30 Minuten nach der Alarmierung konnten Polizeibeamte den Verschollenen lokalisieren: Er stand völlig orientierungslos mitten im Wald in einem Bachbett und wies etliche Schrammen und Wunden am Oberkörper und im Gesicht auf. Was war passiert? Der 31-Jährige selbst konnte sich an nichts mehr erinnern – laut Polizei sei davon auszugehen, dass er im steilen Gelände abgestürzt war. 

Herausfordernde Bergung
Die Bergung des Verletzten gestaltete sich schwierig: Aufgrund des aufziehenden Nebels musste die Crew des schweizerischen Rettungshubschraubers „Rega 7“ ihren Einsatz wieder abbrechen. Also lag es an den Mitgliedern der Bergrettung Hohenems, zum Mann abzusteigen und ihn wieder auf sicheres Terrain zu bringen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Unfallopfer mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
18° / 21°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
18° / 24°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
20° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
18° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
187.494 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
156.641 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
128.771 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1877 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1702 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Vorarlberg
Absturz in Hohenems
Auf einmal war der Kumpel spurlos verschwunden
Krone Plus Logo
Fast Fashion
Die zerstörerische Kraft billiger Kleidungsstücke
Schock für Mutter
Drei Monate alter Säugling in Auto eingeschlossen
Zuletzt Chancentod
Altachs Demaku gäbe viel für ein Tor gegen Rapid
Krone Plus Logo
Irma Renner:
„Habe mich so gefreut über das riesige Feedback“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf