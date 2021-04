Dänemark will ab Mittwoch für Touristen öffnen

Die Briten dürfen bereits in ihren geliebten Pubs feiern und sorgen im Land für Rekordumsätze in der Gastronomie. Nun will auch Dänemark schrittweise die Restriktionen lockern, so auch die Reisebeschränkungen. Ziel der Vereinbarung ist es, dass die Dänen wieder ins Ausland reisen können, Ausländer aber auch zu Besuch ins Land kommen können. Die Lockerungen erfolgen in vier Phasen, die erste davon beginnt am kommenden Mittwoch.