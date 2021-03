Dänemark stoppt (fast) alle Maßnahmen, wenn ...

Derzeit gut unterwegs: Wenige Neuinfektionen, niedrige Todeszahlen

Nach einem Höchststand Mitte Dezember sind die Neuinfektionszahlen in Dänemark deutlich gesunken. Zuletzt lagen sie auf die Bevölkerung heruntergerechnet in etwa auf dem Niveau von Deutschland, die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung stehenden Todesfälle ist bei den Dänen so niedrig wie fast nirgendwo sonst in Europa. Auch die bisherigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben die dänischen Zahlen bisher nicht wieder stark in die Höhe schnellen lassen.