„Grüner Pass“: 13 Staaten machen nächsten Schritt

Dieser elektronische Impfpass in Form einer App war im Februar in Israel eingeführt worden und bestätigt eine Impfung bzw. eine überstandene Corona-Erkrankung. Die Europäische Union hatte sich beim jüngsten Gipfel auf ein ähnliches Modell geeinigt, das derzeit von der EU-Kommission erarbeitet wird und voraussichtlich in den kommenden Monaten ausgerollt werden soll.

(Bild: APA/PETRA EDLBACHER)