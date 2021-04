So planen Sie eine Autofahrt mit Ihrem Hund

Zugegeben- Reisen ins Ausland sind derzeit nur beschränkt möglich und auch nur in absoluten Ausnahmefällen anzuraten. Doch der nächste Urlaub kommt bestimmt! Da sich viele Österreicher in Lockdownzeiten ein Haustier angeschafft haben, wird wohl so mancher erstmals mit Hund verreisen. Was es dabei zu beachten gibt, verraten wir im Video oben.