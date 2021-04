So viel kosten Haustiere im Laufe ihres Lebens

Die Heimwerker.de-Redaktion hat zusammengestellt, mit welchen Kosten Tierfans im Laufe des Tierlebens und jeden Monat zu rechnen haben. So kostet der beste Freund des Menschen jährlich etwa 1241 Euro. Inklusive Anschaffungskosten kommen so schnell 16.800 Euro über das gesamte „Hundeleben“ zusammen. Geld, das Hundebesitzer gerne aufbringen. Sie gelten als fitter, finden oft schneller Kontakte und haben eine bessere psychische Verfassung. Gerade auch ältere Menschen können die Tiere vor Einsamkeit bewahren und so manch ein größerer Hund hat Herrchen oder Frauchen bereits vor Gefahren gewarnt oder gerettet.