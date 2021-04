„Wir leben in Vorarlberg in einer Voodoo-Ökonomie“

Blockiert die Milchwirtschaft Flächen?

In den Gunstlagen ja. Ein prominentes Beispiel ist das Gut Mehrerau, das ist der beste Grund und Boden in der Region. Und verpachtet ist dieser an einen Nationalratsabgeordneten, der dort Milchwirtschaft betreibt. Da hätte ich einen anderen Zugang. In Fontanella etwa ist die Milchwirtschaft gut aufgehoben, dort kann man kein Gemüse anbauen, aber in der Mehrerau muss man wirklich nicht noch mehr Milch in den Tank kippen. Also ja, es gibt eine Flächenkonkurrenz.