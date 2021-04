Israel bestürzt: Soldat zündete sich selbst an

In Israel hat die Selbstverbrennung eines ehemaligen Soldaten Bestürzung ausgelöst. Der 26-jährige Mann hatte mehrere Jahre nach seinem Einsatz im Gaza-Konflikt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. Er wurde mit schwersten Brandverletzungen in ein Krankenhaus bei Tel Aviv eingeliefert, nachdem er sich am Montag vor einem Unterstützungsservice für verletzte Soldaten mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und diese angezündet hatte.