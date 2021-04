„Nasenbohrertests“ erstmals in zwei Teststraßen

Rund 40.000 Antigen-Testungen täglich werden derzeit in Oberösterreich an den öffentlichen Covid-19-Teststandorten und über die mobilen Teams angeboten. Im Rahmen eines Pilotversuchs prüft das Land Oberösterreich nun die Möglichkeit, mittels „Selbsttestung innerhalb der öffentlichen Teststraßen“ die Kapazitäten weiter zu steigern. Ab morgen wird diese neue Variante vorerst einmal in der Messehalle Wels und am Standort Doppl:Punkt in Leonding ausprobiert.