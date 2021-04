Im Forst über Stämme gestolpert: Schwer verletzt

In einem Wald am Kolmberg in der Gemeinde Seeboden im Bezirk Spittal verletzte sich am Montag ein 65-Jähriger bei Forstarbeiten: Er dürfte auf der Forststraße über dort liegende Baumstämme gestolpert sein. In der Folge stürzte er etwa drei Meter über einen Steilhang in den Wald und prallte gegen Baumwurzeln und Äste.