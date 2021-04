Gastgarten-Eröffnung sorgt für Wirte-Diskussion

Groß war die Freude im Innviertel, als am Sonntag Bianka Möhling einen coronakonformen Gastgarten in St. Marienkirchen bei Schärding eröffnete. Das Konzept funktionierte und wird beibehalten, die Gäste hielten sich an die Vorgaben. Für Thomas Mayr-Stockinger, Wirtesprecher OÖ, ist es eine „Sache auf Messersschneide“.