Findige Innviertler Wirtin sperrt Gastgarten auf

Konzept gut angenommen

„Ich bin sehr froh, dass das so gut funktioniert und angenommen wird. Viele Kollegen haben leider nicht die Möglichkeit dieses Konzept umzusetzen, weil ihnen einfach der Platz dafür fehlt. Man muss sagen, dass sich die Gäste an die Regeln halten und den vorgeschriebenen Abstand einhalten. Wir sind da außerdem sehr dahinter, das alles funktioniert“, versichert Möhling: „Irgendwann will ich aber wieder normal öffnen können.“