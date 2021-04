Neue Lehrer werden in OÖ dringend gesucht

An Mittelschulen fehlen rund 70 Deutschlehrer

Auch im Gegenstand Informatik klafft eine große Lücke. Rund 1200 Stunden wird jede Woche in Oberösterreich dieses Fach unterrichtet. Doch nur ein Drittel dieser Einheiten halten tatsächlich auch dafür ausgebildete Pädagogen ab. Rund 35 Vollzeitkräfte wären für die Schließung der Lücke dringend notwendig. Doppelt so hoch ist sogar der Bedarf an Deutsch-Lehrern. Rund ein Zehntel der Wochenstunden halten dafür nicht ausgebildete Lehrkräfte. Weiter gestiegen ist im Vorjahr an den Mittelschulen der Mangel an Englisch- und Mathematiklehrern. Je Gegenstand fehlen rund 30 Pädagogen.