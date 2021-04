Mühlviertler bei Mauerarbeiten in den Tod gestürzt

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung half am 12. April gegen 7.45 Uhr in Reichenau einer befreundeten Familie bei Mauerarbeiten. Im Zuge seiner Hilfstätigkeit sackte er zusammen und stürzte dabei in eine nicht gesicherte Stiegenhausöffnung auf die Kellerstiege beziehungsweise in den Keller.