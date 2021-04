Spaziergänger am Freinberg 50 Meter abgestürzt

Der 30-Jährige befand sich mitten im Steilhang, was seine Bergung erschwerte. Die Feuerwehr brachte ihn mit der Bergungstrage sicher nach unten, wo ihn Notarzt und Rotes Kreuz um 22 Uhr übernahmen. Der Linzer konnte sich an den Sturz nicht erinnern, er wusste nur, dass er am Wanderweg mit einem Fuß weggerutscht war und im Steilhang wieder zu sich kam. Er wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.