NS-Bau wird zu „Denkort“

Das so genannte „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen soll nun zu einem „Denk-, Informations- und Lernort“ umgestaltet werden. Der Bau war in der Nazizeit errichtet worden und wurde später zu einem Mahnmal gegen Diktatur, Gewalt und Rassismus umgedeutet. Jetzt wird es künstlerisch erweitert.