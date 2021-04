Wolfurter Volleyballer blühen auf

Wolfurts Volleyballer holten in ihrer doppelten Auswärtsrunde zwei Siege in der Steiermark. Nachdem Sebastian Vonach und Co schon am Samstag überraschend klar mit 3:0 gegen die Volleyballakademie Graz gewannen, legten sie am Sonntag nach und besiegten HIB Volley knapp mit 3:2. „Echt eine super Leistung“, freute sich Coach Sebastian Vonach, „wir blühen zum Saisonende hin noch regelrecht auf!“