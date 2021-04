Ergreifendes Drama und packende Musik in Linz

Ein gewisser William Shakespeare war im Italien des 19. Jahrhunderts nur wenig bekannt – das Libretto von Felice Romani zur Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“ beruht stattdessen auf der Novellenliteratur der Renaissance. Daher weicht die Handlung von der bei uns bekannten Liebesgeschichte in dem Stück einigermaßen ab, was auch reizvoll sein kann. Das bewies die ruhige, schlichte Inszenierung von Gregor Horres, aufgenommen im Musiktheater, die am Samstag Online-Premiere feierte.