Spiel, Satz & Sieg! Grabher holt Bellinzona-Titel

Wenn‘s läuft, dann läufts! Das bewies die Dornbirnerin im Finale des Turniers im Tessin. Die Nummer 248 der Welt ließ ihrer italienischen Gegnerin (WTA-Nr. 345) im ersten Satz nur wenig Chancen, setzte sich mit zwei Breaks am Ende deutlich mit 6:2 durch. Umkämpfter der zweite Satz: Erst beim Stand von 4:3, gelang Grabher das vorentscheidende Break. In der Folge servierte die 24-Jährige aber souverän aus und feierte ihren achten Titel auf der ITF-Tour - allerdings den mit Abstand am höchstdotierten.