Finnische Präzision

Gäbe es auf der Dufourspitze, dem Liskamm oder dem einer Schweizer Schoggispezialität nachempfundenen Matterhorn ein Stadion, so wäre dieses das höchstgelegene der Confoederatio Helvetica. Da dies aber nicht der Fall ist, wird man im nahen St. Gallen fündig, wo der Kybunpark das Maß der Dinge in Sachen Arenen-Meereshöhe im Schweizer Profifußball ist. Ausgerechnet in dieser autobahnnahen Shopping-Kampfbahn hat die sprichwörtliche Schweizer Präzision kürzlich einen veritablen Kratzer (um nicht zu sagen eine Büülä) bekommen. Für eine Nation, die auf Genauigkeit so viel Wert liegt, sei es in der Haute Horlogerie, sei es im Armbrustschießen auf einheimisches Kernobst, ist das fast schon imageschädigend.