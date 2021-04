Schwangere (27) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Feld geschleudert

Zur selben Zeit lenkte ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Pkw auf der Hartforst Landesstraße von St. Peter am Hart kommend Richtung Burgkirchen. Als er den Pkw des Deutschen überholen wollte, bog dieser nach links ab und die beiden Pkw kollidierten. Beide Pkw wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die beiden Lenker wurden leicht verletzt, die 27-jährige schwangere Lebensgefährtin des 28-Jährigen wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in das Krankenhaus Braunau gebracht.