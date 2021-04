Niederösterreicher: „Die Kontrollen sind gut!“

Lockdown mit Ausgangssperre rund um die Uhr – mit den bekannten Ausnahmen: Viele Menschen können das nicht mehr hören, es gibt aber aufgrund der hohen Infektionszahlen in Ostösterreich keine Alternative dazu. Auch in Mödling wird die Einhaltung der Maßnahmen kontrolliert: In der Stadt sind regelmäßig Fußstreifen unterwegs. Überprüft werden die Einhaltung der Covid-Schutzbestimmungen. Die „Krone“ war vor Ort mit dabei. Das Resümee ist durchaus positiv: Viele Menschen halten sich an die Vorgaben. Manchmal gibt es sogar Lob von den Bürgern für die Kontrollen durch die Beamten.