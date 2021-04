Rettungswinde: Vom Tau direkt in den Hubschrauber

Der Vorteil der Winde: Man kann Patienten damit aus der Luft direkt in die Maschine bringen. Denn nicht immer kann man in der Nähe von Verletzten landen und sie gleich an Bord nehmen. Der Pilot führt in solchen Fällen eine „abgestützte“ Landung aus. Er stützt eine Kufe zum Beispiel auf eine Bergkante uns lässt Arzt und Flugretter aussteigen.