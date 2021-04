Feuer wegen Kerze im Kinderzimmer von Elfjährigem

„Als wir am Einsatzort eingetroffen sind, war die Mama mit ihren beiden Kindern schon im Freien“, berichtet Christian Gruber, Feuerwehrkommandant der FF Altmünster. Die restlichen Bewohner des Mehrparteienhauses flüchteten großteils selbst ins Freie, eine Frau bemerkte nichts von der Aufregung: „Die Dame in der Wohnung über dem Brandherd hatte einen guten Schlaf, die mussten wir wecken“, so Gruber.