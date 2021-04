Am Sonntag wird der 100.000ste Kärntner geimpft

„Das heißt, wir haben in Kärnten mehr als 140.000 Impfungen durchgeführt. Alleine in den vergangenen zwei Wochen waren es 40.000“, so Prettner. „Kärnten liegt damit an der Spitze in Österreich. Und ich kann auch für die Zukunft versichern: Jeder Impfstoff, der in Kärnten eintrifft, wird so rasch wie möglich verimpft“, betont Prettner.