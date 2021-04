Bahn: Notvergabe für Weststrecke wird verlängert

Es war einer von mehreren türkis-grünen Konfliktschauplätzen zu Jahresbeginn: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte an, via „Notvergabe“ die Verluste von ÖBB und Westbahn auf der Weststrecke auszugleichen - und so dafür zu sorgen, dass die Bahnunternehmen trotz des Fahrgastschwundes in der Corona-Krise nicht weniger Züge einsetzen. Doch das Finanzressort bremste, es folgte ein handfester Koalitionsstreit - bis die Sache dann doch auf Schiene war.