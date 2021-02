ÖBB und Westbahn: Blümel stimmte Notvergabe zu

„Lassen uns Verleumdungen nicht gefallen“

Eine „Baustelle“ weniger für Gernot Blümel, dem in den letzten Tagen auch Vorwürfe rund um die Parteispenden-Causa zusetzten. Anschuldigungen, die der Finanzminister nicht auf sich sitzen lassen will. „Wir klagen jetzt in 13 konkreten Fällen wegen Beleidigung und übler Nachrede sowie auf Unterlassung“, so ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz: „Gernot Blümel und die ÖVP waren in den letzten Tagen mit falschen Unterstellungen und Verleumdungen konfrontiert, die wir uns nicht gefallen lassen werden.“