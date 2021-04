Königliche Paläste öffnen wieder für Besucher

Begrenzte Anzahl an Gästen

Die Gärten des offiziellen Amtssitzes von Queen Elizabeth II. - dem Buckingham-Palast - können ab dem 17. April wieder besucht werden, ab Ende des Monats auch der Holyrood-Palast in Schottland. Touren durch Schloss Windsor sollen laut APA ab Mitte Mai wieder stattfinden, genauso wie durch die Queen‘s Gallery im Buckingham-Palast. Bei allen Häusern und Gärten ist es notwendig, im Voraus ein Ticket zu buchen. Für einen sicheren Besuch lassen die Häuser nur eine begrenzte Zahl an Gästen gleichzeitig zu.