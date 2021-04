Johnson: „Trinke am 12. April Bier im Gastgarten“

Auslandsreisen frühestens im Mai

Dennoch bleiben manche Einschränkungen noch aufrecht. So dürfen die Engländer frühestens Mitte Mai wieder ins Ausland reisen. Er hoffe, dass ab dem 17. Mai internationale Reisen wieder möglich seien, sagte Premierminister Boris Johnson am Montag in London. Es sei aber angesichts der hohen Infektionszahlen in anderen Ländern zu früh, dies zu entscheiden. Bis auf Weiteres gilt daher das derzeitige Verbot für internationale Reisen.