Wechselbetrüger prellte Angestellte um 100 Euro

Der Mann kaufte zuerst eine Packung eines Medikaments um 10,95 Euro und bezahlte mit einer 200 Euro Banknote. Im Gegenzug händigte die Angestellte dem Mann das Retourgeld in Höhe von 189,05 Euro aus, welches vorerst am Ladentisch verblieb. In weiterer Folge verwickelte der Wechselbetrüger die Angestellte in ein Gespräch und ließ sich über andere Medikamente beraten. In einem unbeobachteten Augenblick nahm er eine 100 Euro Banknote des Retourgeldes an sich. Kurz danach teilte der Mann der Angestellten mit, dass er das falsche Medikament gekauft hätte und gab es zurück. Die Frau nahm das Medikament und händigte dem Unbekannten den noch auf der Kasse liegenden 200 Euroschein aus und nahm das zuvor ausgegebene Retourgeld vom Ladentisch. Während die Angestellte das Retourgeld, nur mehr 89,05 Euro, zurück in die Kassenlade geben wollte, verwickelte er die Angestellte abermals in ein ablenkendes Gespräch, wodurch diese nicht bemerkte, dass 100 Euro fehlten. Danach verschwand er aus der Apotheke.