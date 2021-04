Studenten leiten jetzt eine Spitalstation

Ein Novum in der Kärntner Gesundheitsausbildung ist die sogenannte NTU- Nursing Training Unit. Hierbei handelt es sich um die neue Lernstation am Elisabethinen-Spital, wo Studierende im letzten Semester des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule die Leitung auf der Station für Akutgeriatrie und Remobilisation übernehmen. 15 junge Frauen und Männer sammeln im Zuge dieses fünfwöchigen Praktikums wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben in diesem Bereich.