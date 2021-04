Schüler lassen sich nicht als Verlierer abstempeln

Wertvolle Kompetenzen in kurzer Zeit angeeignet

„Bildung ist Zukunft, das ist uns klar. Und dafür halten wir durch“, schildert Planegger. Noch nie habe es eine Generation Jugendlicher gegeben, die sich in kurzer Zeit so viele wertvolle Kompetenzen angeeignet haben: „Dazu zählen etwa Eigenmotivation, effektive Nutzung digitaler Medien, Flexibilität und selbstständige Wissensaneignung.“ Die Wirtschaft könne sich auf solche Arbeitskräfte der Zukunft freuen.