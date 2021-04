Verbrühungsgefahr durch Mikrowelle!

„Mein Kind ist eh noch viel zu klein, um eine Mikrowelle aufzumachen“, wiegen sich vor allem Eltern sehr junger Kinder in Sicherheit. Ein Irrtum! Untersuchungen haben gezeigt, dass manche bereits mit 17 Monaten die Tür einer Mikrowelle öffnen können, wenn sie dafür einen Knopf drücken oder an etwas ziehen müssen. Leider weisen nicht alle Mikrowellentüren eine Kindersicherung auf. Umso älter die Kleinen werden, desto selbstständiger wollen sie sein sowie ihren Eltern in der Küche helfen. Keine Frage, dass Mama und Papa ihren Sohn oder ihre Tochter dabei unterstützen wollen. Beim Erwärmen von Speisen und Getränken ist dennoch höchste Vorsicht geboten! Denn die Mikrowelle befindet sich meist in einer erhöhten Position in der Küche, sodass selbst Volksschüler ihre Arme noch weit nach oben strecken müssen, um sie zu erreichen und ein Häferl oder einen Teller Suppe herunterzuheben. Noch dazu lassen sie sich dabei leicht ablenken. Ebenso ist den Kleinen nicht bewusst, wie warm etwas werden kann.