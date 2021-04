Kärntner Sparkasse: Krise ließ Gewinn einbrechen

Positiv in die Zukunft

Die Bilanzsumme ist um 6,1 Prozent auf etwa 5,83 Milliarden Euro gestiegen. Kreditfinanzierungen (4,1 Milliarden Euro) und Kundeneinlagen (4,5 Milliarden Euro) zeigen ein Plus. Das Kundenvermögen ist um 8 Prozent auf sechs Milliarden Euro gestiegen. „Das erfolgreiche Ergebnis und die robuste Liquiditätsausstattung geben uns das Gefühl, dass wir mit künftigen Herausforderungen gut zurecht kommen werden“, so Vorstand Siegfried Huber.