Neuer Toyota GR86: Leichter und endlich stärker!

Das mit der Leistung war einer der wenigen Kritikpunkte, die über den ersten GT86 laut wurden. 200 PS und 205 Nm haben die Hinterreifen tatsächlich nicht so mir nichts, dir nichts auf trockenem Asphalt in Rauch aufgelöst. Da musste man schon mit Fachkenntnis an die Sache herangehen, wenn man richtig driften wollte.