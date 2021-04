Testpflicht droht: NÖ-Bezirke im Westen wackeln!

Harte Maßnahmen noch diese Woche möglich

Heute und morgen wird im Bezirk Melk gebannt auf die Verkündung der Inzidenzwerte gewartet. Liegen diese erneut über dem Wert von 400, tritt die Hochinzidenzverordnung auch schon mit Freitag in Kraft. Am selben Tag wird es dann möglicherweise bereits zum wiederholten Mal für die Region Scheibbs eng. Wie berichtet, schrammte der Bezirk erst am vergangenen Donnerstag knapp an einer Testpflicht vorbei. An allen anderen Tagen in den letzten knapp zwei Wochen lag die Inzidenz über der kritischen 400er-Marke. „Die Pläne der Vorwoche wurden daher nicht verworfen. Wir sind gut vorbereitet“, heißt es von regionalen Behörden.