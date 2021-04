Ost-Lockdown verlängert, Öffnung frühestens Mai

Öffnungen im Mai angepeilt: „Näheres in 14 Tagen“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht eine bereits am Wochenende angedeutete Lockerung ab Mai für „realistisch“. Das hänge aber natürlich von den Infektionszahlen ab. Ziel sei es jetzt, in 14 Tagen „Näheres bekannt zu geben“, wie es im Mai weitergehen werde, so Kogler, der den erkrankten Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Pressekonferenz vertrat.