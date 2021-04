Scheibbs bleibt noch „frei“ von Ausreisekontrollen

Das lange Tauziehen bezüglich der Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs hat jetzt zwischenzeitlich ein Ende gefunden. Am Donnerstagnachmittag sagte Bezirkshauptmann Johann Seper die Einrichtung von stichprobenartigen Ausreisekontrollen durch die Polizei kurzfristig ab. Der Inzidenzwert von 400 wurde gestern nämlich plötzlich wieder mit 386,3 unterschritten. Die Verantwortlichen waren aber für alles gerüstet: Bei den zuständigen Behörden liefen in den vergangenen Tagen bereits die Vorbereitungen für einen etwaigen „Shutdown“ auf Hochtouren. Behördenchef Seper war nämlich trotz langen Zuwartens in der Landeshauptstadt nicht untätig und stimmte die künftigen Regelungen für Ein- und Ausreise sowie die Präventionsmaßnahmen für alle anderen Bürger mit Einsatzstab und Blaulichtorganisationen ab. „Natürlich muss man in so einer Situation schon vorausplanen. Glücklicherweise konnten wir das schlimmste Szenario aber verhindern“, so Seper.